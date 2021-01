Esclusiva: Edera alla Reggina, è fatta. Prestito fino a giugno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simone Edera alla Reggina. Un’operazione nata a sorpresa diversi giorni fa e che avevamo dato in chiusura già nella serata di ieri. Ora non ci sono più dubbi, poco fa il via libera definitiva del Torino e del presidente Cairo. L’esterno offensivo classe 1997 vestirà amaranto, operazione in Prestito secco fino a giugno, nelle prossime ore il suo arrivo a Reggio. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simone. Un’operazione nata a sorpresa diversi giorni fa e che avevamo dato in chiusura già nella serata di ieri. Ora non ci sono più dubbi, poco fa il via libera definitiva del Torino e del presidente Cairo. L’esterno offensivo classe 1997 vestirà amaranto, operazione insecco, nelle prossime ore il suo arrivo a Reggio. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Cuore_Toro : Esclusiva Pedullà: Edera-Reggina in chiusura. - zazoomblog : Esclusiva: Edera-Reggina in chiusura. E’ attesa per Okwonkwo - #Esclusiva: #Edera-Reggina #chiusura. - zazoomblog : Esclusiva: Edera-Reggina in chiusura. E’ attesa per Okwonkwo - #Esclusiva: #Edera-Reggina #chiusura. - Noovyis : (Esclusiva: Reggina, ok allo scambio Crimi-Marcucci. Edera vicino, pressing per Okwonkwo) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Edera, la Cremonese ancora non chiude. E la Reggina può sorpassare) Playhitmusic - -