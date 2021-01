Esame di Stato Avvocati, Lonardo: “Come si pensa di gestirlo? Non si può far finta di nulla” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mentre siamo ancora in piena emergenza pandemica, con decreto del Ministero della Giustizia, lo scorso 20 gennaio, si è proceduto alla nomina della Commissione Centrale e a quella di alcuni membri delle Commissioni Distrettuali relative all’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Beh, che dire… se da una parte, si può leggere questa notizia positivamente, dall’altra non si può fare a meno di chiedersi Come si pensi di gestirla, viste le non poche difficoltà, laddove viene richiesto alle Corti di Appello di procedere alla predisposizione della logistica (procedure di evidenza pubblica: sedi d’Esame, personale, pc ecc…) e non pare siano stati resi noti i criteri per tali procedure. Siamo ancora in piena emergenza pandemica, se diventano un problema finanche i figuranti al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mentre siamo ancora in piena emergenza pandemica, con decreto del Ministero della Giustizia, lo scorso 20 gennaio, si è proceduto alla nomina della Commissione Centrale e a quella di alcuni membri delle Commissioni Distrettuali relative all’di abilitazione all’esercizio della professione forense. Beh, che dire… se da una parte, si può leggere questa notizia positivamente, dall’altra non si può fare a meno di chiedersisi pensi di gestirla, viste le non poche difficoltà, laddove viene richiesto alle Corti di Appello di procedere alla predisposizione della logistica (procedure di evidenza pubblica: sedi d’, personale, pc ecc…) e non pare siano stati resi noti i criteri per tali procedure. Siamo ancora in piena emergenza pandemica, se diventano un problema finanche i figuranti al ...

