Ercolano | da covi della malavita a sedi culturali Il sindaco Ciro Buonajuto | Favoriremo l’integrazione dei migranti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Investiamo in cultura perché in questo momento l’istruzione è l’arma più potente che abbiamo a disposizione per un riscatto da questa difficile situazione. Addue beni appartenuti per decenni allaorganizzata sarannodi cultura, formazione e anche speranza” – è quanto dichiaradi, per annunciare la nascita del progetto IntegraSociaLab, realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, Fondo Sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale. Il progetto che mira a favoriredinella comunità locale mediante attività di inclusione sociale con il riutilizzo di due beni confiscati alla camorra nella ...