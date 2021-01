Er Patata | la disperazione di Roberto Brunetti | Dopo l' arresto vorrei ricominciare

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 gennaio 2021)detto Erè stato ospite di Barbara D'Urso dove ha raccontato la sua difficile situazione lavorativa e ha spiegato le sue difficoltà economiche.in arte Erieri è stato ospite di Pomeriggio Cinque, dove ha raccontato il suo difficile momento lavorativo che ha avuto conseguenze sulla sua situazione economica: "Vivo col reddito di cittadinanza" ha confessato l'attore alla conduttrice., 53 anni, ex dell'attrice Monica Scattini, scomparsa qualche anno fa, conosciuto dal pubblico cinematografico e televisivo con il soprannome di Er, è in gravi difficoltà economiche, tanto da aver richiesto il reddito di cittadinanza che in questo momento è la sua unica fonte di ...