Emiliano: scuola, inconcepibile l’obbligo di frequenza in pandemia. Viola la Costituzione Il presidente della Regione Puglia: ordinanze a tutela del diritto alla salute (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Con le nostre ordinanze stiamo tutelando il diritto alla salute di coloro che vogliono rimanere a casa, visto che la scuola, a differenza di altri settori, ha previsto un sistema alternativo che è la didattica a distanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Dichiarazione riportata dall’Ansa. “A scuola vige l’obbligo di presenza, ma l’obbligo di frequenza durante una pandemia è inconcepibile. Chi pretende di dire ad una famiglia ‘devi portare per forza fisicamente tuo figlio a scuola’, Viola il diritto ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Con le nostrestiamondo ildi coloro che vogliono rimanere a casa, visto che la, a differenza di altri settori, ha previsto un sistema alternativo che è la didattica a distanza”. Lo ha detto il, Michele. Dichiarazione riportata dall’Ansa. “Avigedi presenza, madidurante una. Chi pretende di dire ad una famiglia ‘devi portare per forza fisicamente tuo figlio a’,il...

