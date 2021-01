Emergenza Covid Fiumicino, nuovo aumento dei casi: superata quota 300 positivi (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Purtroppo i dati di oggi della Asl RM3 segnano un nuovo aumento dei casi e il superamento, ancora una volta, della quota 300”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi, infatti, le persone positive al coronavirus che risiedono in città sono 308 – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri contiamo 21 nuovi positivi e 11 guariti. L’età media è stabile su 42 anni, mentre sale il rapporto con la popolazione che è pari a 0.37”. “In queste ore si sta decidendo un eventuale cambio del colore della nostra regione, da arancione a giallo – conclude il sindaco -. Vedremo quale sarà l’esito delle valutazioni del governo. Ma anche nel caso in cui da domenica il Lazio dovesse diventare giallo, i nostri dati ci dicono che non è certo l’ora di abbassare l’attenzione. Anzi, è l’esatto opposto. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Purtroppo i dati di oggi della Asl RM3 segnano undeie il superamento, ancora una volta, della300”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi, infatti, le persone positive al coronavirus che risiedono in città sono 308 – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri contiamo 21 nuovie 11 guariti. L’età media è stabile su 42 anni, mentre sale il rapporto con la popolazione che è pari a 0.37”. “In queste ore si sta decidendo un eventuale cambio del colore della nostra regione, da arancione a giallo – conclude il sindaco -. Vedremo quale sarà l’esito delle valutazioni del governo. Ma anche nel caso in cui da domenica il Lazio dovesse diventare giallo, i nostri dati ci dicono che non è certo l’ora di abbassare l’attenzione. Anzi, è l’esatto opposto. I ...

