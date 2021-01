Emak | il calendario finanziario del 2021

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari e renderà nota, in seguito, l’eventuale data di stacco e di pagamento di dividendi: Venerdì 29/01/CDA: Esame dei primi dati relativi all’esercizio 2020 Martedì 16/03/CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Giovedì 29/04/Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 Mercoledì 12/05/CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzoVenerdì 06/08/CDA: Esame ed approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugnoVenerdì 12/11/CDA: Esame ed approvazione delle informazioni ...

