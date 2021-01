Ema: via libera al vaccino AstraZeneca. L'azienda: per Ue pronte milioni di dosi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Atteso per fine mese l'ok dell'Ema al vaccino AstraZeneca, puntuale è arrivato: il via libera è per le persone sopra i 18 anni ma l'Agenzia europea per i medicinali scrive che il vaccino di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Atteso per fine mese l'ok dell'Ema al, puntuale è arrivato: il viaè per le persone sopra i 18 anni ma l'Agenzia europea per i medicinali scrive che ildi ...

TgLa7 : Via libera #Ema ad #AstraZeneca dai 18 anni - piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA - ierogamos : RT @Rivalevante: - Virus1979C : RT @piersileri: Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di #AstraZeneca, a pa… -