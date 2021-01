Ema: ok al vaccino AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bruxelles, 29 gennaio 2021 - E' arrivato il via libera dall'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, per l'utilizzo nei paesi dell'Unione Europea del vaccino elaborato dalla multinazionale AstraZeneca ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Bruxelles, 29 gennaio 2021 - E' arrivato il via libera dall'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, per l'utilizzo nei paesi dell'Unione Europea delelaborato dalla multinazionale...

RobertoBurioni : Ottima notizia. Dopo milioni di dosi somministrate (due anche a me) l'EMA conferma la sicurezza del vaccino Pfizer/… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA - profxeni : RT @wireditalia: L'Ema ha dato parere positivo all'uso del vaccino di Oxford sviluppato da #AstraZeneca. Ecco cosa sappiamo del vaccino, me… -