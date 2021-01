Ella Emhoff | la figlia di Kamala Harris diventa modella

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In occasione dell’Inauguration Day che ha visto protagonisti rispettivamente il nuovo Presidente e la nuova – e prima – Vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden e Kamala Harris, ovviamente anche i loro cari sono stati al centro delle attenzioni mediatiche. A partire, com’è naturale che accada in queste occasioni pubbliche, da ciò che indossavano: una su tutte la figlia acquisita della Harris, la giovane Ella Emhoff, secondogenita dell’avvocato e Second Gentleman d’America Douglas Emhoff. Le sue scelte di stile infatti sono diventate talmente virali da attirare le attenzioni di una delle più grandi agenzie di modelle del mondo, la IMG.

YoutubeOcchi puntati su, figliastra di Kamala Harris, nata dal primo matrimonio del marito Doug. È bastato vederla indossare, in occasione dell'insediamento di Biden, il soprabito made in Italy di Miu Miu ...La 22enne, già studentessa di moda, ha firmato un contratto con la celebre agenzia IMG Models. È l'inizio di una nuova carriera come fashion icon anche di fronte all'obiettivo?E a completare questa escalation glamour è arrivata l’agenzia di modelle IMG Models – quella di Karlie Kloss e Gisele Bundchen, per intenderci – che, come riporta la CNN, ha messo sotto contratto Emho ...