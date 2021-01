Elisabetta Gregoraci | avete mai visto la sorella Marzia? Ecco chi è

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Laminore di: per la prima volta entrambe si confessano in un’intervista televisiva. (Instagram)Due sorelle, ma totalmente diverse, sebbene anche la minore pare abbia tentato la strada del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di, rispettivamente classe 1980 e 1982, sorelle legatissime che come noto arrivano da Soverato, nel reggino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Clamoroso Gossip,chi è la fidanzata italiana di Can Yaman Le due condividono oltre al rapporto di parentela anche una grande intimità: a unirle, la nascita dei figli, Nathan Falco, figlio die della sua relazione finita con Flavio Briatore, e Gabriel e Ginevra, ...