Elettra Lamborghini senza vergogna: "Ve le faccio toccare" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elettra Lamborghini questa volta si lascia andare a dichiarazioni senza precedenti affermando di essere disposta anche a farsi toccare Elettra Lamborghini (Instagram)Elettra Lamborghini di recente è incontenibile. Dopo aver appreso la notizia dei risultati delle analisi che hanno evidenziato un possibile futuro problema ai reni la cantante ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fatto scalpore. Per prevenire questo potenziale problema ai reni i medici le hanno suggerito di bere molta acqua, cosa che la cantante ha ammesso di non fare mai. Questa cosa però le ha causato non pochi problemi. Infatti da quando beve così insistentemente i liquidi le si accumulano sul viso gonfiando occhi e labbra. Ce lo ha spiegato lei stessa ...

