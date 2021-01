Editoria: Franceschini, 'lanciata sfida per un patto europeo per la lettura' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Un patto europeo per la lettura che coinvolga i Paesi che aderiscono all'Unione. E' l'iniziativa lanciata dal ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini in "occasione dell'ultimo consiglio informale dei ministri della cultura europei". Una "sfida" con l'obiettivo di promuovere la lettura, ha scritto il titolare del Dicastero di via del Collegio Romano in un messaggio inviato al XXXVIII Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri al quale non ha potuto partecipato a causa di un "sopraggiunto impegno istituzionale in queste ore concitate". Messaggio nel quale il ministro ha sottolineato inoltre il lavoro realizzato per giungere ad una "legge organica" per il libro auspicando che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Unper lache coinvolga i Paesi che aderiscono all'Unione. E' l'iniziativadal ministro dei Beni culturali e del Turismo Darioin "occasione dell'ultimo consiglio informale dei ministri della cultura europei". Una "" con l'obiettivo di promuovere la, ha scritto il titolare del Dicastero di via del Collegio Romano in un messaggio inviato al XXXVIII Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri al quale non ha potuto partecipato a causa di un "sopraggiunto impegno istituzionale in queste ore concitate". Messaggio nel quale il ministro ha sottolineato inoltre il lavoro realizzato per giungere ad una "legge organica" per il libro auspicando che ...

