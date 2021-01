Ecobonus 110%: Sicurcond, accordo con il colosso finanziario Cofidis (Di venerdì 29 gennaio 2021) Efficientamento energetico degli edifici: il Decreto Rilancio introduce Ecobonus 110% per un di giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi. In tale contesto Sicurcond srl avvia un rapporto operativo attraverso convenzione sinergica, con Cofidis. Si tratta di un importante e prestigioso gruppo finanziario internazionale specializzato nel credito al consumo. Il Gruppo Cofidis è presente in 9 Paesi e conta oltre 30 milioni di clienti in Europa. Il progetto strategico Sicurcond è sviluppato da Stefano Masullo – senior advisor, Alfredo Iorio – project manager e Giuseppe Giudice – responsabile commerciale. In particolare Stefano Masullo ha avviato i primi contatti con il Gruppo Cofidis il 14 novembre. Con Ambra Mauri, Responsabile Marketing ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Efficientamento energetico degli edifici: il Decreto Rilancio introduceper un di giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi. In tale contestosrl avvia un rapporto operativo attraverso convenzione sinergica, con. Si tratta di un importante e prestigioso gruppointernazionale specializzato nel credito al consumo. Il Gruppoè presente in 9 Paesi e conta oltre 30 milioni di clienti in Europa. Il progetto strategicoè sviluppato da Stefano Masullo – senior advisor, Alfredo Iorio – project manager e Giuseppe Giudice – responsabile commerciale. In particolare Stefano Masullo ha avviato i primi contatti con il Gruppoil 14 novembre. Con Ambra Mauri, Responsabile Marketing ...

