“Ecco perché li ha uccisi”. Duplice omicidio di Torino, spunta il movente dell’uomo che ha assassinato moglie e figlio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si va delineando il profilo all’interno del quale si è consumato il Duplice omicidio di stanotte a Carmagnola, piccolo paese alle porte di Torino. Una storia purtroppo già vista decine di volte. E il dubbio che molti ora sollevano e se la tragedia potesse essere evitata o meno. La furia si è scatenata stanotte intorno alle 3 quando l’uomo, italiano 39enne, al culmine di una lite familiare ha ucciso la moglie, coetanea, e il figlioletto di appena 5 anni, tentando poi il suicidio lanciandosi da un balcone di casa. L’omicida è stato bloccato a terra dai carabinieri, giunti sul posto allertati dai vicini di casa, e ora è ricoverato in ospedale a Torino per la frattura dello sterno non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai militari. Poi sarà condotto in carcere. Sul luogo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si va delineando il profilo all’interno del quale si è consumato ildi stanotte a Carmagnola, piccolo paese alle porte di. Una storia purtroppo già vista decine di volte. E il dubbio che molti ora sollevano e se la tragedia potesse essere evitata o meno. La furia si è scatenata stanotte intorno alle 3 quando l’uomo, italiano 39enne, al culmine di una lite familiare ha ucciso la, coetanea, e illetto di appena 5 anni, tentando poi il suicidio lanciandosi da un balcone di casa. L’omicida è stato bloccato a terra dai carabinieri, giunti sul posto allertati dai vicini di casa, e ora è ricoverato in ospedale aper la frattura dello sterno non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai militari. Poi sarà condotto in carcere. Sul luogo ...

