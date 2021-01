“Ecco cosa vuole fare davvero” GF Vip | nuova bomba contro Dayane Mello I fatti spiegano tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ancora sotto i riflettori, per la modella brasiliana non c’è pace. Nei giorni scorsiè approdata in finale ma non è bastato questo a riportare il sereno, anzi è stato proprio questo per paradosso il motivo che ha aumentato le critiche su di lei. Dentro la casaappare sempre più isolate e fuori non è da meno. Nonostante c’è chi parteggi per lei e anzi la veda come vincitrice finale. È il caso di Francesco Facchinetti. Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”, ha dichiarato l’imprenditore a proposito della gieffina. Lei più di Tommaso Zorzi, per il quale prova stima. “Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste ...