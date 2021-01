E’ stato arrestato Benno il figlio di Laura e Peter Neumair: le ultime (Di venerdì 29 gennaio 2021) La notizia arriva dal Corriere della sera: sarebbe stato arrestato pochi minuti fa a Bolzano Benno Neumair, il figlio di Peter e Laura. I due coniugi sono scomparsi il 4 gennaio 2021 da Bolzano. Dalla sera della loro scomparsa dei due non ci sono tracce ma da giorni gli inquirenti avevano iscritto nel registro degli indagati proprio Benno, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. In questi giorni i legali di Benno avevano fatto sapere che il giovane si proclamava innocente, definendo alquanto fantasiose le tesi di ricostruzione delle forze dell’ordine. La notizia di un possibile arresto era trapelata già ieri. Il motivo sarebbe legato al fatto che Benno già dal pomeriggio del 28 gennaio 2021 si trovata in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) La notizia arriva dal Corriere della sera: sarebbearrepochi minuti fa a Bolzano, ildi. I due coniugi sono scomparsi il 4 gennaio 2021 da Bolzano. Dalla sera della loro scomparsa dei due non ci sono tracce ma da giorni gli inquirenti avevano iscritto nel registro degli indagati proprio, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. In questi giorni i legali diavevano fatto sapere che il giovane si proclamava innocente, definendo alquanto fantasiose le tesi di ricostruzione delle forze dell’ordine. La notizia di un possibile arresto era trapelata già ieri. Il motivo sarebbe legato al fatto chegià dal pomeriggio del 28 gennaio 2021 si trovata in ...

