È stata annunciata la data di uscita del nuovo Justice League (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo anni di richieste, petizioni, ipotesi, voci, conferme e smentite, ecco finalmente la certezza: il film di supereroi Justice League uscirà negli Stati Uniti, questa volta nella versione integrale come l’aveva pensata in origine il regista Zack Snyder, il 18 marzo. Negli scorsi mesi si era parlato di un debutto nella prima parte del 2021 e in queste ore è arrivata la conferma definitiva. Il cosiddetto Snyder’s Cut, come annunciato in precedenza, sarà ospitato dalla piattaforma di streaming americana Hbo Max. Ripristinato nella sua sceneggiatura originale dopo che nel 2017 era uscito nelle sale profondamente tagliato e rivisto da Joss Whedon (subentrato in corsa a Snyder, ritiratosi dopo il suicidio della figlia), il film avrà una durata monstre di quattro ore. La sinossi ufficiale appena resa nota: “Determinato ad assicurarsi che il sacrificio di ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo anni di richieste, petizioni, ipotesi, voci, conferme e smentite, ecco finalmente la certezza: il film di supereroiuscirà negli Stati Uniti, questa volta nella versione integrale come l’aveva pensata in origine il regista Zack Snyder, il 18 marzo. Negli scorsi mesi si era parlato di un debutto nella prima parte del 2021 e in queste ore è arrivata la conferma definitiva. Il cosiddetto Snyder’s Cut, come annunciato in precedenza, sarà ospitato dalla piattaforma di streaming americana Hbo Max. Ripristinato nella sua sceneggiatura originale dopo che nel 2017 era uscito nelle sale profondamente tagliato e rivisto da Joss Whedon (subentrato in corsa a Snyder, ritiratosi dopo il suicidio della figlia), il film avrà una durata monstre di quattro ore. La sinossi ufficiale appena resa nota: “Determinato ad assicurarsi che il sacrificio di ...

