Dzeko-Sanchez: l’ultima schizofrenia della Roma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultimi giorni di calciomercato scossi dal clamoroso scambio Dzeko-Sanchez che Roma e Inter stanno trattando incessantemente Il ventilato avvicendamento Dzeko-Sanchez sarebbe la degna ciliegina sulla folle stagione giallorossa. I primi mesi della famiglia Friedkin nella Capitale si stanno rivelando un concentrato di manovre ai più incomprensibili. Da un mercato di settembre condotto, di fatto, senza un vero Direttore Sportivo, alla scelta del carneade portoghese Tiago Pinto arrivata dopo lunghe settimane di gestazione. Per non parlare degli incredibili errori dirigenziali costati ben due sconfitte a tavolino, caso più unico che raro. In autunno l’inserimento di Diawara nella lista sbagliata, grazie a cui il pareggio di Verona si è tramutato in sconfitta. Poi, appena pochi giorni fa, la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ultimi giorni di calciomercato scossi dal clamoroso scambiochee Inter stanno trattando incessantemente Il ventilato avvicendamentosarebbe la degna ciliegina sulla folle stagione giallorossa. I primi mesifamiglia Friedkin nella Capitale si stanno rivelando un concentrato di manovre ai più incomprensibili. Da un mercato di settembre condotto, di fatto, senza un vero Direttore Sportivo, alla scelta del carneade portoghese Tiago Pinto arrivata dopo lunghe settimane di gestazione. Per non parlare degli incredibili errori dirigenziali costati ben due sconfitte a tavolino, caso più unico che raro. In autunno l’inserimento di Diawara nella lista sbagliata, grazie a cui il pareggio di Verona si è tramutato in sconfitta. Poi, appena pochi giorni fa, la ...

