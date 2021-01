Dzeko-Sanchez, le ultime sulla trattativa che sta infiammando il calciomercato (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dzeko-Sanchez è la trattativa del momento che ha immediatamente infiammato gli universi di Roma ed Inter. La notizia, sebbene Dzeko sia stato più volte accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di calciomercato, ha cominciato ad avere fondamento intorno alle 15 di ieri. Tiago Pinto e Piero Ausilio, rispettivamente general manager e direttore sportivo delle società, si sono incontrati a Milano per dialogare. I motivi dello scambio sono molteplici e di natura sia calcistica che economica. Dal punto di vista economico non ci sono particolari intoppi. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti che non insanguinerebbe le finanze di Roma ed Inter poiché Dzeko e Sanchez percepiscono rispettivamente 7,5 e 7 milioni di euro. Attualmente ballano 4 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)è ladel momento che ha immediatamente infiammato gli universi di Roma ed Inter. La notizia, sebbenesia stato più volte accostato ai nerazzurri nellesessioni di, ha cominciato ad avere fondamento intorno alle 15 di ieri. Tiago Pinto e Piero Ausilio, rispettivamente general manager e direttore sportivo delle società, si sono incontrati a Milano per dialogare. I motivi dello scambio sono molteplici e di natura sia calcistica che economica. Dal punto di vista economico non ci sono particolari intoppi. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti che non insanguinerebbe le finanze di Roma ed Inter poichépercepiscono rispettivamente 7,5 e 7 milioni di euro. Attualmente ballano 4 milioni di ...

