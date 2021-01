Dzeko-Inter e Sanchez-Roma: complicazioni serie, ma lasciamo una porta aperta (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ complicata, certo, come molte trattative che nascono all’improvviso e che nascondo un alto coefficiente di difficoltà. Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma: sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute e che la pratica non sarebbe stata risolta da quando è nata (ieri pomeriggio a sorpresa) in poche ore. L’Inter ritiene di non dover scucire un centesimo in più rispetto allo sconto avuto grazie al Decreto Crescita per ingaggiare Sanchez che si era liberato dal Manchester United. La Roma contemporaneamente ritiene di non dover contribuire, scambio alla pari di prestiti e stop. L’idea è partita dai giallorossi, con tanto di proposta, ora la galleria è affollata e non si vede la luce in fondo al tunnel. Ma conviene lasciare una ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ complicata, certo, come molte trattative che nascono all’improvviso e che nascondo un alto coefficiente di difficoltà. Edinall’e Alexisalla: sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute e che la pratica non sarebbe stata risolta da quando è nata (ieri pomeriggio a sorpresa) in poche ore. L’ritiene di non dover scucire un centesimo in più rispetto allo sconto avuto grazie al Decreto Crescita per ingaggiareche si era liberato dal Manchester United. Lacontemporaneamente ritiene di non dover contribuire, scambio alla pari di prestiti e stop. L’idea è partita dai giallorossi, con tanto di proposta, ora la galleria è affollata e non si vede la luce in fondo al tunnel. Ma conviene lasciare una ...

DiMarzio : Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pag… - DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - SalvChristian7 : RT @Visio10x: A questo punto non può passare l'Inter come quella che ci perde... La Roma ha bussato alla nostra porta, noi stavamo solo fiu… - iamfedericooo : RT @ScleriJumps: No. La Roma non è andata ad offrire Dzeko. Ecco dove cazzo sbagliate. Il procuratore è andato in giro a proporre Dzeko. L'… -