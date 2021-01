Due terzi delle persone del mondo considerano la crisi climatica un’emergenza globale (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Foto: Getty Images)Nonostante gli ultimi anni abbiano visto una forte propaganda negazionista a tutti i livelli sugli effetti del climate change, la crisi climatica è un problema concreto. E, stando agli ultimi dati disponibili, fortemente sentito anche dalla popolazione mondiale. Tra ottobre e dicembre 2020, le Nazioni Unite hanno effettuato il più vasto sondaggio di sempre sul cambiamento climatico, chiedendo a 1 milione e 200mila persone da 50 paesi di esprimersi sulla questione. Dai risultati è emerso che il 64% degli abitanti del mondo è convinto si tratti di un’emergenza globale e il 59%, nonostante la pandemia di coronavirus in atto, ha sostenuto la necessità di agire immediatamente, con tutti i mezzi necessari, per fermare la crisi ambientale. La percezione ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Foto: Getty Images)Nonostante gli ultimi anni abbiano visto una forte propaganda negazionista a tutti i livelli sugli effetti del climate change, laè un problema concreto. E, stando agli ultimi dati disponibili, fortemente sentito anche dalla popolazione mondiale. Tra ottobre e dicembre 2020, le Nazioni Unite hanno effettuato il più vasto sondaggio di sempre sul cambiamento climatico, chiedendo a 1 milione e 200milada 50 paesi di esprimersi sulla questione. Dai risultati è emerso che il 64% degli abitanti delè convinto si tratti die il 59%, nonostante la pandemia di coronavirus in atto, ha sostenuto la necessità di agire immediatamente, con tutti i mezzi necessari, per fermare laambientale. La percezione ...

Padova Mantenere viva l’attività, in attesa di un orizzonte di normalità. Con questo obiettivo lo scorso autunno, al divampare dell’epidemia, alcuni albergatori avevano dato disponibilità a convertire ...

Botta e risposta in più atti a “Dimartedì” (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il conduttore della trasmissione Giovanni Floris. La prima occasione di battibecco si registra quando il gi ...

