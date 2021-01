Dramma in Provincia di Roma: donna ritrovata in ipotermia nel bosco, gravissime le sue condizioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stata ritrovata in gravi condizioni la donna scomparsa ieri pomeriggio Carpineto Romano località Pian della Faggeta. Localizzata e successivamente raggiunta in una zona impervia dai soccorritori VVF, sono apparse fin da subito gravi le sue condizioni di salute. Si tratta di una donna di età compresa tra i 40-50 anni caduta in stato di ipotermia. Recuperata dai Vigili del Fuoco è stata quindi elitrasportata da un elicottero dell’Aereonautica militare all’ospedale A. Gemelli in codice rosso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ statain gravilascomparsa ieri pomeriggio Carpinetono località Pian della Faggeta. Localizzata e successivamente raggiunta in una zona impervia dai soccorritori VVF, sono apparse fin da subito gravi le suedi salute. Si tratta di unadi età compresa tra i 40-50 anni caduta in stato di. Recuperata dai Vigili del Fuoco è stata quindi elitrasportata da un elicottero dell’Aereonautica militare all’ospedale A. Gemelli in codice rosso. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Dramma in Provincia di Roma: donna ritrovata in ipotermia nel bosco, gravissime le sue condizioni - IdeawebTV : Dramma a Carmagnola: uccide moglie e figlio di cinque anni, poi prova a suicidarsi - mattinodipadova : +++ DRAMMA IN PROVINCIA DI PADOVA+++ Era salito sul tetto per riparare un'infiltrazione: ha perso l'equilibrio cade… -