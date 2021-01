Dossier dei Servizi: "Contagi sottostimati del 50%". Per l'Iss è "possibile" (Di venerdì 29 gennaio 2021) I nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente. “Il totale dei Contagiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020”, si legge in un Dossier dei Servizi di intelligence finito sulla scrivania di Palazzo Chigi, di cui dà notizia oggi Repubblica. Gli analisti lanciano due allarmi: la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto quanto attestano i bollettini diramati dal ministero della Salute; i dati al momento sono inattendibili e quindi difficili da analizzare e da usare per prendere misure adeguate di contenimento del virus. “Questo è possibile. Nei sistemi di sorveglianza spesso c’è una quota che può essere sottostimata dei casi che vengono normalmente diagnosticati e notificati” commenta a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) I nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente. “Il totale deiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020”, si legge in undeidi intelligence finito sulla scrivania di Palazzo Chigi, di cui dà notizia oggi Repubblica. Gli analisti lanciano due allarmi: la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto quanto attestano i bollettini diramati dal ministero della Salute; i dati al momento sono inattendibili e quindi difficili da analizzare e da usare per prendere misure adeguate di contenimento del virus. “Questo è. Nei sistemi di sorveglianza spesso c’è una quota che può essere sottostimata dei casi che vengono normalmente diagnosticati e notificati” commenta a ...

Proprio questo passaggio, secondo il dossier dell'intelligence, ha favorito il caos. "L'introduzione dei test rapidi ha reso impossibile un confronto con le serie storiche passate. Alcune Regioni, ...

