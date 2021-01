Dopo 12 anni di stallo riparte Eurallumina con 1400 posti di lavoro complessivi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una grande notizia per la Sardegna: Dopo 12 anni di stallo finalmente torna la speranza su Eurallumina, ferma dal 2009. Il programma di interventi dell’Eurallumina, che prevede il riavvio degli impianti abbandonando il carbone e arrivando ad una messa in marcia nel 2023, ha un orizzonte di circa 3 anni. Il piano delle opere prevede l’ammodernamento della raffineria e un investimento complessivo di 300 milioni di euro. L’utilizzo del Gas metano permetterebbe di abbandonare il carbone. Inoltre, è prevista la creazione di circa 200 nuovi posti di lavoro e a opere ultimate circa 362 diretti e 130 indiretti. Complessivamente, in virtù dell’effetto moltiplicatore si stimano 1400 posti di lavoro, tra indotto ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una grande notizia per la Sardegna:12difinalmente torna la speranza su, ferma dal 2009. Il programma di interventi dell’, che prevede il riavvio degli impianti abbandonando il carbone e arrivando ad una messa in marcia nel 2023, ha un orizzonte di circa 3. Il piano delle opere prevede l’ammodernamento della raffineria e un investimento complessivo di 300 milioni di euro. L’utilizzo del Gas metano permetterebbe di abbandonare il carbone. Inoltre, è prevista la creazione di circa 200 nuovidie a opere ultimate circa 362 diretti e 130 indiretti. Complessivamente, in virtù dell’effetto moltiplicatore si stimanodi, tra indotto ...

Per il protagonista di Tredici lune ci sono catastrofi peggiori del lockdown: l’editoria, e l’amore. Abbiamo intervistato l’autore.

Giornata internazionale della protezione dei dati 2021: Nessuna erosione della sfera privata, nonostante la pandemia

Berna, 28.01.2021 - La revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) inizia già a produrre i suoi effetti. Il nuovo testo normativo, che entrerà probabilmente in vigore nel 2022, sta già sping ...

Per il protagonista di Tredici lune ci sono catastrofi peggiori del lockdown: l'editoria, e l'amore. Abbiamo intervistato l'autore.Berna, 28.01.2021 - La revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) inizia già a produrre i suoi effetti. Il nuovo testo normativo, che entrerà probabilmente in vigore nel 2022, sta già sping ...