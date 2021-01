Docenti precari vanno assunti dopo 36 mesi, Pacifico: il Comitato europeo dà ragione alla battaglia storica Anief [INTERVISTA] (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo accoglie il ricorso n. 146/2017 presentato da Anief, contro la reiterazione dei contratti a termine sottoscritti nei confronti degli insegnanti precari in Italia, senza tenere conto dei tre anni di supplenze massimi consentiti in tutti i Paesi membri. In diretta la conferenza stampa. L'articolo Docenti precari vanno assunti dopo 36 mesi, Pacifico: il Comitato europeo dà ragione alla battaglia storica Anief INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilper i diritti sociali di Strasburgo accoglie il ricorso n. 146/2017 presentato da, contro la reiterazione dei contratti a termine sottoscritti nei confronti degli insegnantiin Italia, senza tenere conto dei tre anni di supplenze massimi consentiti in tutti i Paesi membri. In diretta la conferenza stampa. L'articolo36: ildà

