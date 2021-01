Dispersi sul Velino | sesta giornata di ricerca | si affievoliscono le speranze per la vita

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Sono riprese questa mattina le ricerche dei quattro escursionistisul Monte, i soccorritori continuano la corsa contro il tempo nella speranza di trovare Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino. Oggi ad ostacolare le ricerche oltre alle altre difficoltà c'è anche la variabile meteo, le operazioni sono state riprese con lo stesso assetto operativo all’alba di oggi, ma i soccorritori stanno valutando la possibilità di utilizzare mezzi meccanici per rimuovere con più rapidità la gran quantità di neve nell’area di. Intanto dalla Regione sono stati stanziati 100mila euro per favorire le operazioni die soccorso nell'ambito del bilancio regionale, incrementando di 100mila euro il fondo già assegnato alla Protezione civile regionale. Dichiarato lo stato di eccezionalità per ...