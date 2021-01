Didattica digitale, ulteriori indicazioni operative per l’acquisto di tablet e pc (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministero ha pubblicato una nota con delle indicazioni operative in merito alla Didattica digitale integrata, per quanto riguarda l'acquisto di pc, tablet e connessioni per gli studenti impegnati proprio nelle lezioni online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Ministero ha pubblicato una nota con dellein merito allaintegrata, per quanto riguarda l'acquisto di pc,e connessioni per gli studenti impegnati proprio nelle lezioni online. L'articolo .

