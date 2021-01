Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giudice, riporta la Gazzetta di Parma, gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto la sospensione della pena, oltre alla non menzione della condanna nel certificato penale. Il ... Leggi su parma.repubblica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giudice, riporta la Gazzetta di Parma, gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto la sospensione della pena, oltre alla non menzione della condanna nel certificato penale. Il ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale - Barbara68545184 : RT @repubblica: Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale - repubblica : Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale - rep_parma : Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale [aggiornamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Diciassettenne travolto Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale La Repubblica Diciassettenne travolto e ucciso lungo la Massese: automobilista condannato per omicidio stadale

È stato condannato a un anno e sei mesi per omicidio stradale l'automobilista di Tizzano, 40 anni, che due anni fa travolse e uccise il 17enne Filippo Ricotti lungo la strada provinciale Massese tra i ...

Ragazza morta in un burrone, il fidanzato fermato per omicidio e occultamento di cadavere

Hanno poi iniziato a telefonare alla figlia e anche al fidanzato, senza ricevere risposte. Il corpo senza vita della 17enne, intanto, è stato trasferito a Palermo per l’autopsia. Alle 9.30, alla stazi ...

È stato condannato a un anno e sei mesi per omicidio stradale l'automobilista di Tizzano, 40 anni, che due anni fa travolse e uccise il 17enne Filippo Ricotti lungo la strada provinciale Massese tra i ...Hanno poi iniziato a telefonare alla figlia e anche al fidanzato, senza ricevere risposte. Il corpo senza vita della 17enne, intanto, è stato trasferito a Palermo per l’autopsia. Alle 9.30, alla stazi ...