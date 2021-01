Di Piazza, è fatta per il ritorno a Catania (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il mercato si fa avanti il Catania: pronto il ritorno di Di Piazza. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, c’è l’accordo con il Catanzaro per il ritorno in prestito dopo un solo anno. L’attaccante classe ’88 rimarrà nello stesso girone, ma passerà da una squadra ad una delle dirette concorrenti. Adesso è anche ufficiale il suo arrivo. Il momento del Catania Il Catania sta vivendo un ottimo momento: ha perso solo due delle ultime 12 partite di campionato, ed adesso occupa la quinta posizione a quota 30. Due punti sotto il Catanzaro e 4 sotto l’Avellino, ma con una partita in meno che potrebbe cambiare la classifica. Il ritorno di Di Piazza inoltre potrebbe cambiare le sorti del campionato per il Catania: l’attaccante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il mercato si fa avanti il: pronto ildi Di. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, c’è l’accordo con il Catanzaro per ilin prestito dopo un solo anno. L’attaccante classe ’88 rimarrà nello stesso girone, ma passerà da una squadra ad una delle dirette concorrenti. Adesso è anche ufficiale il suo arrivo. Il momento delIlsta vivendo un ottimo momento: ha perso solo due delle ultime 12 partite di campionato, ed adesso occupa la quinta posizione a quota 30. Due punti sotto il Catanzaro e 4 sotto l’Avellino, ma con una partita in meno che potrebbe cambiare la classifica. Ildi Diinoltre potrebbe cambiare le sorti del campionato per il: l’attaccante ...

Cate22042504 : Ma lascialo respirare ma cazzo pure al bagno gli si piazza davanti.. Quello si voleva far la sauna e non lha fatta… - MomentiCalcio : #Catania, è fatta per il ritorno di #DiPiazza - CataniaunaFede : Ore decisive per il futuro di Pecorino e Biondi, quasi fatta per il ritorno in rossazzurro di Di Piazza. - ky_gaard : Sport Mediaset ci piazza un servizio di cinque minuti sui giovani gioiellini della sgiuve e la mia mente torna alla finaccia fatta da kean ?? - carininet : @quinta @Ivan__Visconti @Pinperepette @disinformatico @AlessLongo @_GianLuca_ @stefanoepifani Anche perché la Boldr… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza fatta Di Piazza, è fatta per il ritorno a Catania Metropolitan Magazine Pizza e Netflix: 500 dollari per guardare la tv e mangiare cibo d’asporto

La trovata pubblicitaria di un casino online che offre 500 dollari per ordinare pizza e guardare le serie su Netflix.

Ima esce da Piazza Affari. Era in Borsa da 25 anni

Dopo 25 anni di quotazione, Ima, la multinazionale delle macchine automatiche di Ozzano Emilia, esce dalla Borsa di Milano. Il delisting era già a buon punto un paio di settimane fa con l’Opa di Bidco ...

La trovata pubblicitaria di un casino online che offre 500 dollari per ordinare pizza e guardare le serie su Netflix.Dopo 25 anni di quotazione, Ima, la multinazionale delle macchine automatiche di Ozzano Emilia, esce dalla Borsa di Milano. Il delisting era già a buon punto un paio di settimane fa con l’Opa di Bidco ...