Di Battista rompe con il M5s | «Se apriamo a Renzi | un accoltellatore professionista | grazie e arrivederci»

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Durissimo affondo di Alessandro Diche, in un post su Facebook, si scaglia contro la decisione del Movimento Cinque Stelle di appoggiare «un governo politico a partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura». In altre parole, sì a Italia Viva. «Tornare a sedersi consignifica commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un “che, sentendosi addirittura più potente di prima, aumenterà il numero di coltellate. Ed ogni coltellata sarà un veto, un ostacolo al programma del Movimento e un tentativo di indirizzare i fondi del Recovery verso le lobbies che da sempre rappresenta», ha scritto. Dunque, se le cose dovessero rimanere così, se il Movimento Cinque Stelle dovesse tornare a sedersi al tavolo con ...

E dopo le dichiarazioni di Crimigli indugi: «Quanto annunciato è un repentino cambio di ... presidente della commissione antimafia è un'altra voce di dissenso che si aggiunge a Die ...Mentre è giusto attingere consensi tra parlamentari, come dice Di, che non abbiano rilievi ... Renzi checol Pd e fa il partito suo , Salvini checol centro destra e fa l'accordo ...M5s in fermento, la fronda guidata da Di Battista chiude la porta a Renzi ma Vito Crimi apre al ritorno di Italia Viva in maggioranza.L’inversione di linea annunciata da Crimi apre spaccature nel mondo pentastellato. «Dibba» minaccia di abbandonare il movimento e l’ex ministra Barbara Lezzi chiede la consultazione della base ...