Di Battista minaccia l' addio | rischio scissione La fronda M5s si mette di traverso al dialogo con Renzi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È una tegola che cade sulla strada deltra il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, e di conseguenza sulla strada del nuovo governo. Alessandro Di, leader dellagrillina, in un post definisce l’apertura a Matteoun “errore storico e politico” edi lasciare il Movimento salvo poi precisare che non ha intenzione di formare una corrente interna. Lo segue la senatrice Barbara Lezzi, ex ministro che chiede un voto sulla piattaforma Rousseau per decidere la linea da tenere alla luce del “cambio repentino”. Tutto questo accade dopo che il capo politico Vito Crimi porta sul tavolo del Presidente della Repubblica la disponibilità dei pentastellati a ripartire dall’attuale maggioranza, compresa Italia viva, per uscire dall’impasse della crisi. Purché – è la condizione posta ...