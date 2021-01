Di Battista e la fronda grillina che vuole chiudere la porta a Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa vuole fare Alessandro Di Battista? L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle guida la fronda dei grillini che nonostante l’inopportunità politica (dire no a Renzi in questo momento rischia di tagliare le gambe a Conte) insiste nel chiudere le porte al leader di Italia Viva. Scrive il Corriere: L’ex deputato ribadisce ai suoi che «Conte è l’unica opzione e che il M5S deve far sentire la sua forza numerica». È convinto che ci sia «una copertura politica di Silvio Berlusconi alla mossa di Renzi» e proprio per questo avverte i parlamentari di Italia viva: «Se andiamo al voto il M5S, seppur ridimensionato, continuerà a esistere, Italia viva non credo». Sa che in questo passaggio gli intrecci a Palazzo Madama sono fondamentali (e non a caso ieri si è riunita una fronda ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosafare Alessandro Di? L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle guida ladei grillini che nonostante l’inopportunità politica (dire no ain questo momento rischia di tagliare le gambe a Conte) insiste nelle porte al leader di Italia Viva. Scrive il Corriere: L’ex deputato ribadisce ai suoi che «Conte è l’unica opzione e che il M5S deve far sentire la sua forza numerica». È convinto che ci sia «una copertura politica di Silvio Berlusconi alla mossa di» e proprio per questo avverte i parlamentari di Italia viva: «Se andiamo al voto il M5S, seppur ridimensionato, continuerà a esistere, Italia viva non credo». Sa che in questo passaggio gli intrecci a Palazzo Madama sono fondamentali (e non a caso ieri si è riunita una...

Crisi di governo, Renzi blocca l'incarico a Conte: vuole prima un mandato a Fico

