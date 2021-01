(Di venerdì 29 gennaio 2021)va ai. Dopo poco meno di tre mesi di, l’ex senatore di Forza Italia ottiene gli. Lo scorso 3 novembreera stato condannato in via definitiva per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino a sei anni e mezzo. Ambiva a ottenere glidal prossimo 8 maggio, quando avrebbe compiuto 70 anni. Li ha avuti con tre mesi di anticipo. Il giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma, infatti, ha concesso gliall’ex senatore berlusconiano a seguito delsanitaria scoppiata aldiper un focolaio diche ha ...

fattoquotidiano : Denis Verdini va ai domiciliari: concessi gli arresti casalinghi per l’emergenza coronavirus nel carcere di Rebibbia - ilfoglio_it : +++Denis Verdini ai domiciliari+++ Il magistrato di sorveglianza ha firmato oggi l’ordinanza - @davidallegranti - VISCONTIMARINA : RT @FQLive: #ULTIMORA Denis Verdini agli arresti domiciliari - AnnaMar74773335 : RT @fattoquotidiano: Denis Verdini va ai domiciliari: concessi gli arresti casalinghi per l’emergenza coronavirus nel carcere di Rebibbia h… - gseba_sca : Denis #Verdini ai domiciliari a causa dello stato di salute e dell'emergenza #COVID19. Degli altri detenuti anche o… -

Ultime Notizie dalla rete : Denis Verdini

Il Foglio

L'imprenditore pratese Riccardo Fusi è stato condannato a 5 anni e 10 mesi anche dalla Corte di Cassazione per il crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui fu presidente. La posizione di Fusi era stata stralciata dal processo principale, nell'ambito del quale il 3 novembre 2020 è stato condannato a 6 anni, per impedimento di uno dei suoi ...L'imprenditore Riccardo Fusi è stato condannato a 5 anni e 10 mesi anche dalla Corte di Cassazione per il crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui fu presidente. La posizione di Fusi era stata stralciata dal processo principale, nell'ambito del quale il 3 novembre 2020 è stato condannato a 6 anni, per impedimento di uno dei suoi ...I due protagonisti del crac del Credito Cooperativo sono stati condannati dalla Cassazione. Verdini può tornare a casa «perché il virus in carcere può mettere a rischio la sua salute» ...Denis Verdini va ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza ha firmato oggi l’ordinanza, citando fra le motivazioni lo stato di salute dell’ex se ...