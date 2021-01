Denis Verdini lascia il carcere | domiciliari per l’ex senatore

(Di venerdì 29 gennaio 2021)di Forza Italiaè stato scarcerato. Il provvedimento arriva a pochi mesi dalla condanna definitiva in Cassazione, ma è dovuto alla situazione relativa al Coronavirus: neldi Rebibbia ci sarebbe infatti un focolaio.il: rischio Covid Secondo quanto riporta Adnkronos, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti, exdi FI e attualmente ina Rebibbia. Una decisione, questa, in linea con quanto si è assistito nel corso dell’ultimo anno, quando numerosi boss e condannati sono stati momentaneamente fatti uscire di. La ...

... la banca di cui fu presidente. Fusi si è costituito al carcere di Massa nella mattina di oggi, venerdì 29 gennaio. La posizione di Fusi era stata stralciata dal processo principale, ...... mentre in un filone parallelo la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi ,e altre 10 persone .L’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini è stato scarcerato. Il provvedimento arriva a pochi mesi dalla condanna definitiva in Cassazione, ma è dovuto alla situazione relat ...Lo scorso 29 ottobre Salvini commentava la decisione del governo di non far rientrare in carcere 5.000 prigionieri con "chiudono i bar e aprono le carceri" ...