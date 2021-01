Denis Verdini agli arresti domiciliari. Ma la misura è provvisoria

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Raffaello Binellilascia il carcere di Rebibbia e va ai, a Firenze. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Roma.era rinchiuso dal 3 novembre scorso, dopo una condanna definitiva nell'ambito del processo sull'ex Credito cooperativo fiorentino L'ex senatore, dal 3 novembre scorso in carcere per una condanna definitiva nell'ambito del processo sull'ex Credito cooperativo fiorentino, ha ottenuto gli. Il Tribunale di sorveglianza di Roma glieli ha concessi tenuto conto dell'emergenza sanitaria scoppiata al carcere di Rebibbia per un focolaio di Covid-19, che in questi giorni ha fatto registrare 90 contagiati tra i detenuti, "e in considerazione delle condizioni di ...

torna a casa. L'ex plenipotenziario azzurro è stato scarcerato. Il giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe concesso gli arresti domiciliari ...Torna a casa, ex parlamentare ed ex presidente del Credito Cooperativo Fiorentino, la banca per il cui crac è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione il 3 novembre scorso a 6 anni e 6 ...Denis Verdini lascia il carcere di Rebibbia e va ai domiciliari, a Firenze. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Roma. Verdini era rinchiuso dal 3 novembre scorso, dopo una condanna definitiva ...L'ex senatore è stato condannato in via definitiva nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino ...