Denis Verdini agli arresti domiciliari, dopo 80 giorni lascia Rebibbia (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ex senatore Denis Verdini va agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il Tribunale di Sorveglianza. Verdini lascia il carcere di Rebibbia dopo 80 giorni di detenzione : si era costituito dopo che la ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ex senatoreva. Lo ha disposto il Tribunale di Sorveglianza.il carcere di80di detenzione : si era costituitoche la ...

