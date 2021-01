De Luca: “Spettacolo vergognoso, ministri che in altri paesi non farebbero nemmeno i parcheggiatori” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ammettiamolo: le sue ‘pungenti’ argomentazioni negli ultimi giorni ci sono mancate. E proprio quando ci stavamo rassegnando a dover assistere a questa articolata diatriba senza le sue ‘impressioni’, oggi finalmente il governatore campano Vincenzo De Luca ha affidato alla sua pagina Fb, un video-commento sull’attuale situazione politica: “Non voglio per delicatezza dire nominativamente quel che penso di alcuni ministri del Governo che si è dimesso – ha esordito il presidente della Campania – ma, ci sono stati ministri che in qualunque paese civile del mondo avrebbero fatto fatica ad essere impegnati anche come parcheggiatori abusivi“. De Luca: “La democrazia è fatta di esempi, di pedagogia, di insegnamento, di dignità…” Secondo De Luca infatti, “La democrazia è fatta anche di esempi, di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ammettiamolo: le sue ‘pungenti’ argomentazioni negli ultimi giorni ci sono mancate. E proprio quando ci stavamo rassegnando a dover assistere a questa articolata diatriba senza le sue ‘impressioni’, oggi finalmente il governatore campano Vincenzo Deha affidato alla sua pagina Fb, un video-commento sull’attuale situazione politica: “Non voglio per delicatezza dire nominativamente quel che penso di alcunidel Governo che si è dimesso – ha esordito il presidente della Campania – ma, ci sono statiche in qualunque paese civile del mondo avrebbero fatto fatica ad essere impegnati anche comeabusivi“. De: “La democrazia è fatta di esempi, di pedagogia, di insegnamento, di dignità…” Secondo Deinfatti, “La democrazia è fatta anche di esempi, di ...

