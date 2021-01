De Luca, siate responsabili o finiamo in zona rossa (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se i comportamenti non saranno di estrema prudenza e responsabilita’, non ci vuole niente a passare dalla zona gialla direttamente in zona rossa e a chiudere tutto”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, spiegando che questo rischio “sara’ accentuato dall’apertura dell’attivita’ scolastica anche per le secondarie superiori, che determinera’ un qualche incremento di contagi”. De Luca evidenzia che si registrano picchi di contagi, ricordando che la Campania e’ da tempo in zona gialla. Una situazione che rappresenta “un beneficio per le attivita’ economiche”, ma che allo stesso tempo ha determinato dei rilassamenti gravi, che rischiano di far entrare la regione in zona rossa”. Come gia’ fatto piu’ volta, richiama ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se i comportamenti non saranno di estrema prudenza eta’, non ci vuole niente a passare dallagialla direttamente ine a chiudere tutto”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, spiegando che questo rischio “sara’ accentuato dall’apertura dell’attivita’ scolastica anche per le secondarie superiori, che determinera’ un qualche incremento di contagi”. Deevidenzia che si registrano picchi di contagi, ricordando che la Campania e’ da tempo ingialla. Una situazione che rappresenta “un beneficio per le attivita’ economiche”, ma che allo stesso tempo ha determinato dei rilassamenti gravi, che rischiano di far entrare la regione in”. Come gia’ fatto piu’ volta, richiama ...

