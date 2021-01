De Luca senza freni: “Alcuni ministri M5S altrove farebbero i parcheggiatori” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Duro affondo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Alcuni ministri M5S altrove farebbero i parcheggiatori”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è un fiume in piena e ne approfitta della crisi di governo per attaccare il Movimento 5 Stelle. In particolare se la prende con Alcuni ministri dei quali non fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Duro affondo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De: “M5S”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è un fiume in piena e ne approfitta della crisi di governo per attaccare il Movimento 5 Stelle. In particolare se la prende condei quali non fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

msala9 : @Andyphone @borghi_claudio @OnePunchBand @cris_cersei @Theskeptical_ @Luca_Mussati @boni_castellane @dal4al5… - luca_p74 : RT @InMonsterland: Oh ma ci pensate che siamo al livello che stare tra non 'congiunti' nell'abitacolo della macchina a parlare coi finestri… - luca_p74 : RT @anthos555: Che dire di questa“blogger”di Siracusa che istigava su Tik Tok a sigillarsi con nastro adesivo trasparente la testa e poi fa… - paolosarti69 : PROVA A VIVERE SENZA KARMA - Luca Nali - CivicraziaItaly : Poca trasparenza nella burocrazia Italiana: De Luca ancora non fa luce sulla questione degli Avvocati nell’Ufficio… -