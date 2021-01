De Luca aiuta il Napoli | ecco i soldi per lo stadio Maradona

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, contribuirà alla ristrutturazione dellodiVincenzo De, presidente della Regione Campania, contribuirà alla ristrutturazione dellodi. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo destinato un altro milione di euro per loper due interventi. Per rifare completamente l’impianto di videosorveglianza e il tunnel cosiddetto del miglio azzurro, che conduce gli autobus delle squadre all’interno dello. Arriviamo ad un investimento complessivo della Regione per lodi 25 milioni di euro. Stiamo utilizzando alcuni residui delle risorse impegnate per le Universiadi per ...