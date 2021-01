Daydreamer anticipazioni | LEYLA ed EMRE si licenziano | cosa faranno ora?

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesimo “colpo di testa” ad opera diDivit (Birand Tunca) eAydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Entrambi disillusi dai loro rispettivi impieghi, i due innamti decideranno di cambiare completamente vita, motivo per il quale si licenzieranno all’improvviso. Non tutti saranno però felici di questa scelta…– Le Ali del Sogno, news:senza un lavoro! Come abbiamo già ampiamente illustrato nei nostri post precedenti dedicati alle, questa storyline partirà un anno dopo la partenza di Can (Can Yaman) dalla Turchia. Grazie al gesto del fratello, che agirà così dopo essersi lasciato con Sanem (Demet Ozdemir),resterà senza un lavoro poiché la Fikri Harika andrà ...