Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM saranno denunciati, ecco perché (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'editore Yigit (Utku Ates) rappresenterà un vero ostacolo per la fondazione della nuova azienda di Can (Can Divit) e SANEM (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Deciso a fare il possibile per mettere i bastoni tra le ruote ai due piccioncini, il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac) arriverà infatti a sabotare un loro progetto ambizioso. Ripercorriamo quindi la storyline per capire come si arriverà alla nuova svolta… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit chiede a SANEM di sposarlo In base alle anticipazioni, si scopre che tutto inizierà nel momento in cui Can non riuscirà a dimostrare che è stato Yigit a incendiare il primo manoscritto di SANEM, ragione per la quale la loro relazione è naufragata un anno prima. A quel punto, l'editore ...

