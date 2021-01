David Hockney | una primavera

Ultime Notizie dalla rete : David Hockney

Il Manifesto

: Portrait of an Artist. A comprehensive chronicle of's life and work by TASCHEN.In arrivo alla Royal Academy of Arts di Londra la mostra che riunisce le nuove opere didedicate alla primavera in Normandia.Dalla Londra degli Swinging Sixities alle piscine californiane fino ai paesaggi sconfinati del nativo Yorkshire. Nelle opere di David Hockney c’è tutta la sua vita e TASCHEN, in occasione del proprio ...Phillips ha rilasciato ufficialmente i risultati 2020. Le vendite complessive hanno totalizzato 760,4 milioni (-16% rispetto al 2019) ...