Daniele Scardina, ecco cosa pensa di Diletta Leotta e Can Yaman (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tanto rumors, sicuramente meritato quello che ha suscitato il presunto flirt nato tra Diletta Leotta e Can Yaman, un rapporto di cui ancora non si conosce la reale entità documentato per ben due volte dal magazine Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha infatti beccato i due vip in occasioni diverse a Roma insieme, dagli scatti appaiono molto vicini e intimi e a quanto pare la loro amicizia speciale si sta evolvendo in qualcos’altro. Diletta Leotta solitamente incline ad ignorare il gossip sulla sua vita privata ha anche salutato in radio l’attore turco che in questi giorni si trova a Roma per motivi di lavoro, è infatti protagonista di una serie di spot di un noto brand di pasta italiano insieme a Claudia Gerini. Yaman invece preferisce non commentare nulla anzi dopo i ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tanto rumors, sicuramente meritato quello che ha suscitato il presunto flirt nato trae Can, un rapporto di cui ancora non si conosce la reale entità documentato per ben due volte dal magazine Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha infatti beccato i due vip in occasioni diverse a Roma insieme, dagli scatti appaiono molto vicini e intimi e a quanto pare la loro amicizia speciale si sta evolvendo in qualcos’altro.solitamente incline ad ignorare il gossip sulla sua vita privata ha anche salutato in radio l’attore turco che in questi giorni si trova a Roma per motivi di lavoro, è infatti protagonista di una serie di spot di un noto brand di pasta italiano insieme a Claudia Gerini.invece preferisce non commentare nulla anzi dopo i ...

