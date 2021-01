Damsgaard, la Premier lo chiama: due club vogliono il giovane danese (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma è proprio ora che gli affari più difficili si potrebbero sbloccare. La Sampdoria è ancora ferma sulla questione “esterni”. Santon rifiuta il Fenerbahce (così come anche Colley) e aspetta l’offerta da Genova. Viene anche monitorata la situazione di Murru. Con l’arrivo di Nicola al Torino, un ritorno in maglia blucerchiata sembra essere difficile. Ciò che però preoccupa la dirigenza della Sampdoria e anche Ranieri è l’interesse per Mikkel Damsgaard da parte della Premier League. Il giocatore danese si sta rivelando una delle migliori operazioni di mercato degli ultimi anni. Il giovane centrocampista sta dimostrando di avere ottime doti offensive. Queste qualità lo hanno aiutato a crescere e a migliorare fino a guadagnarsi una maglia da titolare nelle ultime giornate. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma è proprio ora che gli affari più difficili si potrebbero sbloccare. La Sampdoria è ancora ferma sulla questione “esterni”. Santon rifiuta il Fenerbahce (così come anche Colley) e aspetta l’offerta da Genova. Viene anche monitorata la situazione di Murru. Con l’arrivo di Nicola al Torino, un ritorno in maglia blucerchiata sembra essere difficile. Ciò che però preoccupa la dirigenza della Sampdoria e anche Ranieri è l’interesse per Mikkelda parte dellaLeague. Il giocatoresi sta rivelando una delle migliori operazioni di mercato degli ultimi anni. Ilcentrocampista sta dimostrando di avere ottime doti offensive. Queste qualità lo hanno aiutato a crescere e a migliorare fino a guadagnarsi una maglia da titolare nelle ultime giornate. ...

Damsgaard nel mirino della Premier League. Due club pronti a trattare con la Sampdoria per prendere il giovane talento danese.

A meno di una settimana dalla chiusura del mercato, secondo Il Secolo XIX, a Corte Lambruschini sarebbero arrivati parecchi sondaggi da società che militano in Premier League.

