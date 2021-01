D’Amato | spero Roma diventi sede Agenzia Europea Ricerca Bio-Medica

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)– “e’ una citta’ ricca di storia, ma anche di scienza. Abbiamo un ecosistema universitario e diall’avanguardia in Europa. Ci siamo candidati a ospitare l’per labio-e le crisi sanitarie perche’ abbiamo le carte in regola per ambire a svolgere quel ruolo. Sarebbe un segnale forte per il Paese”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, intervenendo alla presentazione del libro ‘Il senso dell’insieme’ che ripercorre le tappe di questo anno. Esattamente un anno fa, il 29 gennaio 2020, all’Istituto Spallanzani difurono ricoverati i primi due pazienti cinesi affetti dal Covid-19.