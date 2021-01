Da Ferrara a Cerasa | Vincino e la carta che doveva croccare I 25 anni del Foglio | La nicchia giusta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Bisogna partire dalla grammatura della. Ilcompie 25, è pronto a festeggiarli con un magazine (una tantum) e una nuova veste grafica, ne parleremo, ne abbiamo parlato con Maurizio Crippa, vicedirettore vicario “che è come dire senatore a vita”, “l’unico della banda ancora in servizio”. Ma intanto, senza troppi fronzoli, bisogna parlare della“pesante almeno 3-4 volte di più”, delle prove di udito “per sentire se croccava, roba da sommelier”, dei “seminari infiniti” per decidere come cambiarla. Responso post degustazione: “Allora chiudo il giornale”. Bisognerebbe partire da. “Ah,... ‘Giuliano’ ha detto cheè stato dall’inizio la cifra grafica e stilistica del. Di un giornale il cui peso grafico ...

Poi la fase sulla giustizia, che culminò con la candidatura al Mugello dicontro Di Pietro. ... Nuova proprietà e nuovo direttore, Claudio. Una redazione di under 40. 'Giuliano che il ......del giornale fondato da Giulianotra cui le storiche vignette del compianto siciliano Vincino) potrà diventare il primo di una serie, un'ulteriore novità che si accompagna, sottolinea, ...Riforma grafica e magazine per l'anniversario. Il racconto di Maurizio Crippa, “l’unico della banda ancora in servizio” ...Compleanno importante per Il Foglio. Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa festeggia i suoi primi 25 anni e ritorna in Sicilia. Il giornale, infatti, si potrà (ri)trovare il fine settimana nell’Isol ...