Da domenica Lombardia e Lazio gialle. Bolzano e Sicilia arancioni, nessun rosso (Di venerdì 29 gennaio 2021) I numeri del ministero della Salute odierni lo dimostrano: un calo di contagi e morti c'è: sono rispettivamente 13.574 e 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Cala anche, sempre di ...

