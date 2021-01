Cuoco italiano morto, il 30enne Matteo trovato senza vita a Berlino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rinvenuto il cadavere di un Cuoco italiano morto che lavorava da diverso tempo in Germania. Gli inquirenti sono alla ricerca di indizi sul caso. trovato in Germania il corpo di un Cuoco italiano morto. La vittima si chiamava Matteo Padovano e viveva e lavorava da molto tempo a Berlino. Lui era originario della località abruzzese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rinvenuto il cadavere di unche lavorava da diverso tempo in Germania. Gli inquirenti sono alla ricerca di indizi sul caso.in Germania il corpo di un. La vittima si chiamavaPadovano e viveva e lavorava da molto tempo a. Lui era originario della località abruzzese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BolzanLuca : RT @RassegnaZampa: #Berlino, cuoco italiano di 30 anni trovato morto: giallo sulle cause - RassegnaZampa : #Berlino, cuoco italiano di 30 anni trovato morto: giallo sulle cause - Gazzettino : Berlino, cuoco italiano di 30 anni trovato morto: giallo sulle cause - tinomotta : @taniacips @simposiarca73 Ma che cazzata certo che è un piatto italiano, ma è un piatto popolare: in italia nessun… - MAuADV : Condivido l’analisi ma non credo ci sia una soluzione facile. L’italiano (persona) non può sopportare: “Che il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuoco italiano Berlino, cuoco italiano di 30 anni trovato morto: giallo sulle cause Il Messaggero Cuoco italiano morto, il 30enne Matteo trovato senza vita a Berlino

Rinvenuto il cadavere di un cuoco italiano morto che lavorava da diverso tempo in Germania. Gli inquirenti sono alla ricerca di indizi ...

Chef italiano trovato senza vita nella capitale tedesca: è giallo

Un cuoco italiano di 30 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Berlino: è giallo sulle cause del decesso.

Rinvenuto il cadavere di un cuoco italiano morto che lavorava da diverso tempo in Germania. Gli inquirenti sono alla ricerca di indizi ...Un cuoco italiano di 30 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Berlino: è giallo sulle cause del decesso.